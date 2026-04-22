'Kurbanım kardeşliğe' temasıyla yola çıkan Beşir Derneği 2026 bağış bedellerini duyurdu: Mazlumlara umut köprüsü

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, 15 yıllık tecrübesiyle bu bayramda da mazlum coğrafyalara köprü olmaya hazırlanıyor. "Gönüller Yapmaya Geldik" şiarıyla hareket eden dernek, hayırseverlerin kurban vekaletlerini İslami usullere uygun şekilde yerine getirerek ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket taşımayı hedefliyor.

2026 kurban bağış bedelleri netleşti

Beşir Derneği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları şu şekildedir:

• Yurt Dışı Kurban Kesim Bedeli: 6.500 TL

• Yurt İçi Kurban Kesim Bedeli: 25.000 TL

"Emanetler ehil ellerde, tam vaktinde"

Kurban ibadetinin manevi iklimine vurgu yapan Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih SARIYAR, bağışçıların emanetlerinin büyük bir titizlikle yönetildiğini belirtti. Sarıyar açıklamasında; “Kurban ibadeti, Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren kutsal bir köprüdür. 15 yıllık tecrübemizle, vekaletini aldığımız kurbanlıkları sağlık durumlarına ve kilo kriterlerine göre özenle seçiyor; tam vaktinde, tekbirlerle kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Şeffaflık ilkemiz gereği, kesim bilgisini anlık olarak bağışçılarımıza SMS ile iletiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Geniş dağıtım ağı: Yetimler ve talebelere öncelik

Türkiye başta olmak üzere Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir operasyon ağı yürüten dernek, kesilen kurban etlerini öncelikli olarak şu gruplara ulaştıracak:

• Yetimhaneler ve ihtiyaç sahibi aileler,

• Medreselerde ilim tahsil eden öğrenciler.

Tüm süreç, profesyonel ekiplerce raporlanarak bağışın en doğru adrese ulaşması sağlanıyor.

Bağışlar nasıl yapılıyor?

Hayırseverler, kurban vekaletlerini üç farklı kanal üzerinden güvenle ulaştırabiliyor:

1. Online Bağış: www.besir.org.tr/kurban adresi üzerinden kredi veya banka kartı ile.

2. Banka EFT/Havalesi: Resmi banka hesaplarına "Kurban Bağış Türü", “Hissedar Adı Soyadı” ve "Telefon Numarası" açıklaması ekleyerek.