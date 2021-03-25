​Küresel siber çeteye darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uluslararası bir siber çetenin Türkiye ayağını çökertti. Uluslararası siber dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon, Kuveyt’teki banka yetkililerinin Türkiye’ye gelerek şikayetçi olmasıyla başladı. Yetkililer banka hesaplarından çalınan paranın 520 bin Euro’luk kısmının Türkiye’deki kurumsal bir hesaba geçtiği şikayetinde bulundu.

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MİLYONLARI ÇALDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan siber şube, bankaların şüpheli işlem bildirimlerini de inceleme altına aldı. Günler süren incelemelerin ardından uluslararası siber dolandırıcılık ağı ortaya çıkartıldı. Siber çetenin Kuveyt’teki banka çalışanı aracılığıyla bankanın bilişim sistemine sızdığı belirlendi. Banka havuzundan toplamda 25 milyon EURO ve 17 milyon Dolar çalan çetenin, paraları Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai’deki üyeleri adına açılan kurumsal hesaplara gönderdiği tespit edildi.

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GAYRİMENKUL ALACAKLARDI

Çete transfer ettiği paralardan 520 bin EURO’sunu da Türkiye’deki üyelerine aktardı. Ancak Türk bankaları transferleri şüpheli bulunca işlemleri dondurdu. Dolandırıcılık parasıyla gayrimenkul almak isteyen Türkiye’deki 10 çete üyesini yakalamak için dün sabaha karşı İstanbul merkezli 3 ile yapılan operasyonda 5 çete üyesi gözaltına alındı.