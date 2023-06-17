Kurmaylar rahatsız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da değişim söylemine eşlik ediyor. CHP kurmayları, yaklaşan yerel seçimler için tabanda umutsuzluk oluştuğuna işaret etti. Toparlanma ihtiyacının görünür hale geldiğini söyleyen kurmaylar, taban ve örgütlerdeki umutsuzluğun mart yerel seçimlerine kadar yerini umuda bırakmasının zor olduğunu ifade etti.

SAHAYA DİKKAT

Kurmaylar, “En alttan tepeye değişim talebi sadece isimler üzerinden değil, söylem ve siyasetçiler için de olmalı” değerlendirmesinde bulunarak, CHP'de sistemin değişmesinin gerektiğinin altını çizdi. Kurmaylar, yerel seçimler öncesinde yapılacak kurultayı 'tehlikeli' bulan parti örgütlerinin duruma 'ayak uydurma' çabasında olduğunu vurguladı. Seçimlerde yaşanan yenilginin ardından nerede hata yapıldığı tartışmasından çok yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini bildiren kurmaylar, sahada yapılacak çalışmalara önemine dikkat çekti.

DERİN HAYAL KIRIKLIĞI

Kurmaylar, 14 Mayıs seçimlerinde de sahada kavga etmeyen, kucaklayıcı söylemde bulunan milletvekili adaylarının oylarının artışta olduğuna işaret ederken, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin oy kaybına neden olduğunu söyledi. Seçim yenilgisinden sonra insanlarda derin bir hayal kırıklığının yaşandığını bildiren kurmaylar, yerel seçimlerde ellerindeki belediyeleri korumak için kampanya sürecine odaklanılacağını aktardı.











