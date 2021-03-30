​Kürşat Ayvatoğlu'nun ikinci ifadesi ortaya çıktı: 1,5 yıldır uyuşturucu kullanıyorum

Sosyal medyada yayınlanan uyuşturucu görüntülerinin ardından iki kez gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde kullandığı maddeyi "pudra şekeri" olarak ifade etmesi sosyal medyada geniş yankı bulan Ayvatoğlu ikinci ifadesinde, "1,5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum” dedi.

Arkadaşlarına uyuşturucu madde temin ettiğine dair iddiayı reddeden Ayvatoğlu’nun cep telefonunda uyuşturucu madde kullandığına dair çok sayıda görüntüye ulaşıldı.

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Habertürk'ün haberine göre, Ayvatoğlu’nun ikinci kez gözaltına alınmasının ardından verdiği ifade özetle şöyle:

"1,5 yıldır uyuşturucu kullanıyorum"

(Uyuşturucu madde kullanıyor musun?) Ben uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden esrar maddesini ve kokain maddesini tahmini olarak, 1,5 yıldır kullanmaktayım…Kullanmış olduğum esrar maddesini genelde arkadaş ortamında para karşılığı olmadan kullanmaktayım. Ancak kokain maddesini tam olarak tanımadığım arkadaş ortamından Ayhan olarak bildiğim 35 yaşındaki erkek şahıstan alıyordum. 1 gram civarında kokain maddesini 500 TL karşılığında satın almaktayım. Benim kokain maddesi satın aldığım.

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"Kimseye uyuşturucu satmadım"

(Arkadaşlarınıza uyuşturucu temin ettiniz mi?) Ben para karşılığı hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Ben bu şahsa (Y.M., sosyal medyada yayımlanan görüntüleri paylaşan) herhangi bir şekilde uyuşturucu satışı yapmadım. Kendisiyle buluştuğumuzda içmek için yanımda bulunan kokain maddesini ortak kullanıyorduk. Bu olay 2-3 defa oldu. Bunun karşılığında ben şahıstan para istemedim. O da bana para teklif etmedi. Kastamonu’da herhangi birine para karşılığı ya da parasız uyuşturucu madde götürmedim.

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"Ben olayda mağdurum"

(Söz konusu video hakkında neler söyleyeceksiniz?) Bu videodaki kokain maddesini kullanan şahıs benim. Daha önceki ifademde ben bu maddeden pudra şekeri olarak bahsetmiştim. Ancak videonun tam hali emniyette izletilince, olayın geçen yıl Kastamonu’da yaz aylarında yaşandığını hatırladım. Araçta arkadaşlarımla kokain kullandık. Videonun çekildiğinden haberim yoktu. Ben çekmedim. Bu videoyu çeken ve atan suç işlemiştir. Ben bu olayda mağdurum.

CEP TELEFONUNDA ÇARPICI DELİLLER

Öte yandan, Ayvatoğlu’nun cep telefonun dijital incelemesi de yapıldı. Yapılan incelemede, Ayvatoğlu’nun arkadaşları ile çok sayıda uyuşturucu madde içeren konuşma yaptığı görüldü. Ayrıca çeşitli uyuşturucu maddelerin kullanıldığına dair görüntülere de ulaşıldı.