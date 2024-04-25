Kurtulmuş: Çocuğun korunabilmesi için mutlaka aileyi değerli hale getirmek gerekir

"Gazze'deki bu insanlık dışı katliamın, soykırım boyutlarına çoktan ulaşmış olan bu ağır insanlık suçlarının ne yazık ki bedelini Gazzeli çocuklar ödüyor. Şimdiye kadar bilinen, 15 bine yakın çocuğun, Gazze'deki İsrail saldırıları nedeniyle hayattan koparıldığını biliyoruz. Dünyada çocuk hakları ile ilgili bildiriler olmasına rağmen, çocukların haklarını korumak için uluslararası kurum ve kuruluşların olmasına rağmen Gazze'de oksijen yokluğu dolayısıyla kuvözde çırpınarak ölen 40'a yakın çocuğu dünya seyretmiş ve hiçbir şey yapamamıştır. Bu ayıp bile dünya için yeterlidir. Çocukların geleceği ile ilgili bu kadar çok konuşuldu; ama çocukların geleceğini kurtarmak için tedbir alınamayan bir ortamda olmaktan dolayı fevkalade büyük üzüntü duyduğumuzu, acı çektiğinizi ifade etmek isterim. Sözün bittiği yerdeki çaresizlik, hele hele siyasetin en önemli çaresizliklerinden birisidir"