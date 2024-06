Kurtulmuş: Türk dünyasının güçlenmesi dünya barışının sağlanmasına bir katkıdır

Kurtulmuş, TÜRKPA 13’üncü Genel Kurulunun temasını önemli bulduklarını belirterek, çevre konusunda ve iklim değişiklikleriyle mücadelede atılacak her türlü adıma, her düzeyde olumlu destek vereceklerini bildirdi.

"Bugün yeryüzünde yaşadığımız çevresel felaketlerin temelinde yatan şey, insanın kainatı dengesiz bir şekilde kullanması ve tahrip etmesi yani yaşadığı dünyayı kendi babasının malı olarak hissedip vampir kapitalizmin bunu alabildiğince sömürmesi; dünyanın sularını, yeşilliklerini, denizini, havasını yok etmesi sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Bir taraftan dünyadaki yaratılışın dengesinin yok edilmesi, diğer taraftan dünyanın nimetlerinin adil kullanımının yok sayılması bugünkü küresel felaketin arkasındaki zihniyetin temel unsurlarıdır. Dolayısıyla dünyanın her noktasında yaratılışı, her noktasında denge ve adaleti tesis etmek zorundayız. Bu anlamda yeryüzünün, hatta kainatın denge ve adalet prensibi etrafında kullanılması için de hassasiyetle çalışmalı ve çevreyle ilgili düşüncelerimizi bu ana prensipler çerçevesinde gözden geçirmek mecburiyetindeyiz.”

Bugün Gazze Şeridi’nde yaşanan ve on binlerce insanın öldüğü, dünyanın göz yumarak seyrettiği katliamın, insanlığın yüz karası olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu sadece bir devletin, gasıp, işgalci bir hükümetin uyguladığı politikaların sonucu değil yeryüzünde adaletten sapmanın bir neticesidir. Bugün nasıl çevrede adaleti tesis edecek bir sistemi kuramıyorsak, uluslararası düzlemde de bütün insanların yaratılışta eşitliğini ve bütün devletlerin egemenlikte eşitliği prensibini kabul eden bir küresel sistemin yani adaletli bir küresel sistemin yokluğu işte karşımıza Gazze’deki katliam gibi, soykırım boyutlarına varan bir insanlık vahşetini ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla denge ve adaleti; çevrede, siyasette, ekonomide, bütün alanlarda tatbik edeceğiz ve bu çerçevede Türk dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca Türk dünyası, hemen kendi komşu bölgelerindeki istikrarsızlıklara, çatışmalara ve güç mücadelelerine karşı görece olarak istikrarlı bir bölgeyi temsil ediyor olması bakımından da önemlidir. Yani her türlü imkana, her türlü fırsata, her türlü potansiyele sahip olan bir Türk dünyası karşımızdadır.”