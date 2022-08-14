Kuşadası Körfezi'nde peş peşe korkutan deprem İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 06.18'de 3.8, ardından 06.24'te 5.0 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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