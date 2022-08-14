Gündem Kuşadası Körfezinde peş peşe korkutan deprem
İZMİR

Kuşadası Körfezi'nde peş peşe korkutan deprem

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 06.18'de 3.8, ardından 06.24'te 5.0 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Kuşadası Körfezinde peş peşe korkutan deprem
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.

İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
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