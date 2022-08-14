Kuşadası Körfezi'nde peş peşe korkutan deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.
İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
Geçmiş olsun İzmir.
Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Geçmiş olsun İzmir.