Kütahya Valisi Işın deprem sonrası sahaya indi

"Çok şükür yapmış olduğumuz araştırmalarda, incelemelerde Simav'ın bütün merkez ve köylerinde yaptığımız araştırmalarda herhangi can ve mal kaybı yok. Binalarda da herhangi bir hasar yok. Bütün alan tarandı, çok şükür herhangi bizi üzecek, müteessir edecek herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Ben tekrar Simav'ımıza, Yemişli köyümüze ve bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Her ihtimale karşı Simav ve Pazarlar ilçelerimizde ve bağlı köylerde okulları bugün tatil ettik. İnşallah pazartesi günü okullarımız tekrar açılacak."