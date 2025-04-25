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Kütahya Valisi Işın deprem sonrası sahaya indi

Kütahya Valisi Işın deprem sonrası sahaya indi

18:4725/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
AA
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Kütahya'da art arda gerçekleşen depremlerin ardından Vali Işın, merkez üssü Simav'da incelemelerde bulundu.
Kütahya'da art arda gerçekleşen depremlerin ardından Vali Işın, merkez üssü Simav'da incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. AK Parti Kütahya Milletvekili Biçer ise depremin hemen ardından kriz toplantısı düzenlediklerini aktardı.

Merkez üssü Simav ilçesi olan depremlerin ardından Vali Musa Işın beraberinde AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İbrahim Çatladan, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile birlikte ilçeye bağlı Yemişli ve Maden köylerinde inceleme yaptı.

Kütahya Valisi Musa Işın

Binalarda herhangi bir hasar yok

Vatandaşlarla da görüşen Işın, bugün meydana gelen depremlerin özellikle Yemişli ve Maden köyleri arasındaki alanda gerçekleştiğini ifade etti.

Bilimsel verilerden edindikleri bilgilere göre, depremlerin zayıf fay hattında meydana geldiğini dile getiren Işın, şunları kaydetti:

"Çok şükür yapmış olduğumuz araştırmalarda, incelemelerde Simav'ın bütün merkez ve köylerinde yaptığımız araştırmalarda herhangi can ve mal kaybı yok. Binalarda da herhangi bir hasar yok. Bütün alan tarandı, çok şükür herhangi bizi üzecek, müteessir edecek herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Ben tekrar Simav'ımıza, Yemişli köyümüze ve bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Her ihtimale karşı Simav ve Pazarlar ilçelerimizde ve bağlı köylerde okulları bugün tatil ettik. İnşallah pazartesi günü okullarımız tekrar açılacak."

Işın, Türkiye'nin deprem tecrübesi olan bir ülke olduğunu belirterek, bu anlamda AFAD yönetimi bünyesinde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Vali Işın, vatandaşlarla deprem sonrası görüştü.

AK Parti Kütahya Milletvekili Biçer ise depremin hemen ardından kriz toplantısı düzenlediklerini aktardı.

Devletin tüm kurumlarının depremin ardından sahada yer aldığını dile getiren Biçer,
"Söz konusu depremin son deprem olmasını umut ediyoruz. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Tabii ki bölge 2011'den beri depremlere, hatta daha öncesinden beri alışık ama bizlerin yine de binalarımızı depreme dayanıklı ve güvenli yapmamız, yatay mimaride bunları oluşturmamız, en temel vazifelerimizden bir tanesi."
diye konuştu.


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