Kütahya Valisi Işın deprem sonrası sahaya indi

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. AK Parti Kütahya Milletvekili Biçer ise depremin hemen ardından kriz toplantısı düzenlediklerini aktardı.
Merkez üssü Simav ilçesi olan depremlerin ardından Vali Musa Işın beraberinde AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İbrahim Çatladan, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile birlikte ilçeye bağlı Yemişli ve Maden köylerinde inceleme yaptı.
Binalarda herhangi bir hasar yok
Vatandaşlarla da görüşen Işın, bugün meydana gelen depremlerin özellikle Yemişli ve Maden köyleri arasındaki alanda gerçekleştiğini ifade etti.
Bilimsel verilerden edindikleri bilgilere göre, depremlerin zayıf fay hattında meydana geldiğini dile getiren Işın, şunları kaydetti:
Işın, Türkiye'nin deprem tecrübesi olan bir ülke olduğunu belirterek, bu anlamda AFAD yönetimi bünyesinde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.
AK Parti Kütahya Milletvekili Biçer ise depremin hemen ardından kriz toplantısı düzenlediklerini aktardı.