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Kütahya'da 33 yaşındaki genç bilgisayarının başında ölü bulundu

Kütahya'da 33 yaşındaki genç bilgisayarının başında ölü bulundu

16:176/05/2025, Salı
DHA
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Demir’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Demir’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'da, muhasebeci olan 33 yaşındaki Gökhan Demir, annesi tarafından odasında bilgisayarının başında ölü bulundu. Demir'in, şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

Kütahya'da yürek yakan bir olay yaşandı. Fuatpaşa Mahallesi’nde ailesiyle oturan muhasebeci Gökhan Demir (33), annesi M.D. (55) tarafından odasında, bilgisayarın başında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Demir’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir’in ölümü şüpheli görülürken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.






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