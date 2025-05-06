Kütahya'da 33 yaşındaki genç bilgisayarının başında ölü bulundu

Kütahya'da yürek yakan bir olay yaşandı. Fuatpaşa Mahallesi’nde ailesiyle oturan muhasebeci Gökhan Demir (33), annesi M.D. (55) tarafından odasında, bilgisayarın başında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir’in ölümü şüpheli görülürken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.