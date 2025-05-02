Üç gün önce başladığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Unlu mamuller imalathanesinde çalışan Emrah Özmen, elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi ile ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.