Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Zeminden 10.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kütahya ve ilçelerinden de hissedildi.
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.48'de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kütahya ve ilçelerinden de hissedildi.

AFAD ekipleri saha taramalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

