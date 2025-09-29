Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.48'de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kütahya ve ilçelerinden de hissedildi.