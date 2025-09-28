Yeni Şafak
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

20:3228/09/2025, Pazar
IHA
Meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılar AFAD paylaştı.
Meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılar AFAD paylaştı.

Öğlen vakti 5,4 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kütahya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada son olarak saat 19.43’de Simav merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 19.43’de Simav merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.91 kilometre olarak açıklandı.



#Kütahya
#Simav
#Deprem
