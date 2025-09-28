Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılar AFAD paylaştı.
Öğlen vakti 5,4 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kütahya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada son olarak saat 19.43’de Simav merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 19.43’de Simav merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.91 kilometre olarak açıklandı.
#Kütahya
#Simav
#Deprem