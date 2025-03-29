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Kütahya'da balkondan düşen liseli Büşra Şahin hayatını kaybetti

Kütahya'da balkondan düşen liseli Büşra Şahin hayatını kaybetti

09:1729/03/2025, Cumartesi
IHA
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Kütahya'da balkondan düşen liseli Büşra Şahin hayatını kaybetti
Kütahya'da balkondan düşen liseli Büşra Şahin hayatını kaybetti

Kütahya'da balkondan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Şahin, hastanedeki 4 günlük mücadeleyi kaybetti.

Kütahya'da yaşayan lise öğrencisi Büşra Şahin, 4 gün önce henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. 4 gün önce sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Büşra Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Büşra Şahin'in cenazesi, Kütahya'nın tarihi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Genç kızın cenaze namazına ailesinin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şahin, dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.




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