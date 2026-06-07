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Kütahya'da özel ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kütahya'da özel ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

23:337/06/2026, Pazar
AA
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Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Musa Kırçalı yönetimindeki 43 AAD 858 plakalı hafif ticari araç, Tavşanlı Çevre Yolu Caddesi'ndeki kavşakta Serdar Tokgöz idaresindeki 06 FS 0978 plakalı özel ambulansla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile ambulanstaki Hasan Akdaş, Emre Kocaman, Rıdvan Daşdemir ve otomobildeki Merve Kırçalı ve Mehmet Kırçalı yaralandı.

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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