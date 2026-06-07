Kütahya'da özel ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kazada, sürücüler ile ambulanstaki Hasan Akdaş, Emre Kocaman, Rıdvan Daşdemir ve otomobildeki Merve Kırçalı ve Mehmet Kırçalı yaralandı.