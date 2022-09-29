Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu

Toplamda 55 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Daha az trafik sıkışıklığı anlamına geliyor. Hızlı, güvenilir, konforlu taşımacılık anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında 55 bin aracın trafikten çekilmesi, aynı zamanda emisyon salınımı açısından da çok kıymetli. Çevresel değerler açısından çok kıymetli. Gebze’miz için, Darıca’mız için, Kocaeli’miz için gerçekten çok büyük bir kazanım olacak bu uzun vadede. Karbon sıfır hedefleri konusunda da ülkemize ciddi bir katkı sağlayacak. Kullanılacak araçlar otonom araçlar, sürücüsüz araçlar. O manada da ciddi bir katkı sağlanmış oluyor. Yapılan inşaatta ciddi manada yerlilik oranlarına ulaşıldı. Bu da başka bir sevindirici tarafı. Ülkemizin metro yapım kapasitesi de artmış oluyor” dedi.