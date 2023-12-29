Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan zincirleme kazada tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Sakarya’nın Dağdibi mevkisinde saat 04.30 sularında meydana gelen korkunç olayda, aralarında 3 otobüs ve 1 TIR’ın bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, kazanın bu nedenle yaşandığı açıklandı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, 61 vatandaş da yaralandı.

YOL 6 SAAT KAPANDI

Kaza sebebiyle 6 saat boyunca kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla açıldı. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürürken, ekipler yeni bir kazanın olmaması için bölgede çalışmayı sürdürdü. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), Sedat Değirmenci (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın (31) hayatını kaybettiği belirlenirken, kazaya karışan 6 sürücü gözaltına alındı.

OTOBÜS YOLCULARIN ARASINA DALDI

7 aracın karıştığı kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, kaza ilk başta hafif ticari aracın önündeki tıra çarpmasıyla meydana geldi. Arkadan gelen Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüs hafif ticari araca çarptı, ardından ise bir başka otobüs kazaya karıştı. O esnada yaralanan yolcular otobüslerden can havli ile indi. Bu sırada arkadan gelen 50 ACU 195 plakalı otobüs, yaralanan yolcuların arasına daldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse’nin talimatıyla olayda 4 savcı görevlendirildi.

CENAZE DÖNÜŞÜ CAN VERDİLER

Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi’ne ait yolcu otobüsünün cenaze için gittiği Giresun’un Görele ilçesi Yeşildere köyünden döndüğü ortaya çıktı. Defin işleminin ardından İstanbul’a dönüşe geçen otobüs, otoyolda yoğun sis nedeniyle önündeki kazayı görünce sağ şeritte beklemeye başladı. İddiaya göre o sırada arkadan gelen diğer yolcu otobüsü, cenazeye katılan vatandaşları taşıyan otobüse çarparak sürükledi.

MEMLEKETE GÖNDERİLDİLER

Hayatını kaybeden Nihal Yıldız (Osmaniye), Hüseyin Kamil Yıldız (Osmaniye), Kenan Cin (Giresun- Görele), Erdoğan Mandal’ın (Giresun - Görele) cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmek üzere yola çıktı. Ölenlerden Kenan Cin, Erdoğan Mandal, Ömer Mandal ile yaralılardan Ali Ercan Kırca, Beytullah Kırca, Muzaffer Kanber, Mehmet Kanber, Ayhan Mandal, Osman Dursun, Fatma Dursun’un akraba oldukları, Giresun Görele’den cenazeden döndükleri öğrenildi. Kaza sonrasında yapılan otopsi ve adli işlemlerin ardından Kenan Cin ve Erdoğan Mandal’ın cenazeleri Giresun’a gönderildi. Cenazelerin bugün Giresun’un Görele ilçesine bağlı Yeşildere köyünde Cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

OLAYIN TANIKLARI ANLATTI

Otobüsteki yolculardan Osman Dursun, vefat eden komşularının cenazesine gittiklerini ve dönüş yolunda Sakarya kesiminde kazaya rastladıklarını anlattı. Yolda çok sis olduğunu ifade eden Dursun, "TIR ve bir araç kaza yapmıştı. Bizim şoförümüz durabildi. Arabayı durdurduk, şoför indi, ben de peşinden çıktım. 'Arkaya reflektör koyalım' diyene kadar arkadan gelen araba bizim arabaya vurdu” dedi. Otobüsün önünde TIR olduğunu için başka bir noktaya hareket edemediklerini söyleyen Dursun, “Araba hızlı şekilde bizim araca vurduğu için sürüklendik. Otobüste bulunan kişiler, aynı köydeki cenazeden gelen komşular ve akrabalardı" şeklinde konuştu. Kendi otobüslerinde seyahat eden 2 gencin bu çarpışmanın etkisiyle vefat ettiğini anlatan Dursun, "Çok kötü bir andı. Allah kimseye yaşatmasın. Yani bir anda ortalık can pazarına döndü, o korku dolu anların tarifi yok" şeklinde konuştu. Kayseri'den İstanbul'a gelmek üzere dün akşam saatlerinde otobüse binen yolculardan Hasan Horasan ise, "Çok sis vardı. Görüntü yoktu. 2-3 metre görüş alanımız yoktu. O kadar sisliydi. Yolun kenarında 2-3 ceset vardı. Kafası kanayanlar vardı" ifadelerini kullandı.

Sise hız limiti gelsin!

Kuzey Marmara Otoyolu’nun bulunduğu güzergahın yoğun sis ve rüzgar aldığını belirten Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, otoyollara yağmurlu ve sisli havalarda hız limiti getirilmesi gerektiğini söyledi. Trafik kazalarının hızı düşür, takip mesafesini koru gibi uyarılarla engellenemediğini ifade eden İntepe, “Ticari araç kullanıcılarının araç, çalışma ve dinlenme saati kontrolleri yapılmadan bu sorunlar çözülmez. Firma sahibinin sürücüyü çalıştırma saatleriyle ilgili iş güvenliğini masaya yatırmak gerekiyor. Sürücüyü içeri atarak 11 kişiyi geri getiremezsiniz” diye konuştu.

Bariyerin dışında bekleyin

Otoyolda araç bozulması ya da kaza durumunda araçtan inildiğini hatırlatan İntepe, “Bu noktadan sonra bariyerlerin dışında beklemek gerekiyor. Eğer üstünüzde fener veya yelek yoksa, sisli havada diğer araçların sizi fark etmesi imkansız hale geliyor. Tedbir alarak bariyerin dışında beklemek hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu. İntepe, otobüs, kamyon ve TIR gibi ağır vasıtaların sol şeritten gittiği için daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.







