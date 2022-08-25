KYK yurt başvuruları başladı: Kapasite 800 binin üzerine çıktı
Üniversite kayıt işlemlerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte KYK yurt başvuruları da dün alınmaya başlandı. Başvurular 28 Ağustos pazar gününe kadar devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını açıkladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte KYK yurt başvuruları da dün alınmaya başlandı. Başvurular 28 Ağustos pazar gününe kadar devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, dün Cebeci Site Yurdu’nda üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem yurt yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
BAŞVURULAR ONLİNE
İllerde ve ilçelerde yurt altyapısını geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Kasapoğlu, “2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularımızı an itibarıyla başlatıyoruz. Sevgili öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler” dedi
12 KURUMDAN BİLGİ ALINACAK
“Yapılan başvurular bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden tamamen dijital ortamda değerlendirilecek” diyen Kasapoğlu, “Öğrenci-lerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre puanlandırılmasıyla yerleştirmeler otomatik gerçekleştirilecek. 12 farklı kurum ve bu kurumlardan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak” dedi.
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REKOR KAPASİTE
An itibarıyla ülke genelinde bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını söyleyen Kasapoğlu, 2002’de 198 bin olan kapasitenin geçen sürede baştan sona yenilenerek artırıldığına dikkat çekti. Kasapoğlu, “Bu 21 yıllık süreç genç odaklı anlayışın, Türkiye’nin gücünün ürünüdür. Yurtlarımız; ısınması, soğutması, beslenmesi, duşu, lavabosu, çalışma mekanları ve internetiyle her anlamda özgür bir alan. Böyle bir sistemin dünyada eşi benzeri yok. İspanya öğrenci konaklama talebinin yüzde 6’sını, İngiltere yüzde 24’ünü, Almanya yüzde 11’ini, Fransa yüzde 15’ini, Amerika ise yüzde 12’sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl, yerleştirme oranımız pandemiye rağmen yüzde 90’ın üzerinde” dedi. Kasapoğlu, yurt ücretlerinin eylül ayında belirleneceğini söyledi.
TÜFE’SİZ, ÜFE’SİZ KREDİ İMKANI
Türkiye’nin, kredi ve burs sistemiyle dünyada örneği olmayan bir ülke olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Bir kalemde 30 milyara yakın bir tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Bundan sonraki süreçte Meclis’imiz ilgili çalışmayı ekim ayında bitirecek. Gençlerimize TÜFE’siz, ÜFE’siz bir kredi imkanı sunacağız” diye konuştu.