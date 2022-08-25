KYK yurt başvuruları başladı: Kapasite 800 binin üzerine çıktı

Üniversite kayıt işlemlerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte KYK yurt başvuruları da dün alınmaya başlandı. Başvurular 28 Ağustos pazar gününe kadar devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, dün Cebeci Site Yurdu’nda üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem yurt yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAŞVURULAR ONLİNE

İllerde ve ilçelerde yurt altyapısını geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Kasapoğlu, “2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularımızı an itibarıyla başlatıyoruz. Sevgili öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler” dedi

12 KURUMDAN BİLGİ ALINACAK

“Yapılan başvurular bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden tamamen dijital ortamda değerlendirilecek” diyen Kasapoğlu, “Öğrenci-lerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre puanlandırılmasıyla yerleştirmeler otomatik gerçekleştirilecek. 12 farklı kurum ve bu kurumlardan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak” dedi.

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REKOR KAPASİTE

An itibarıyla ülke genelinde bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını söyleyen Kasapoğlu, 2002’de 198 bin olan kapasitenin geçen sürede baştan sona yenilenerek artırıldığına dikkat çekti. Kasapoğlu, “Bu 21 yıllık süreç genç odaklı anlayışın, Türkiye’nin gücünün ürünüdür. Yurtlarımız; ısınması, soğutması, beslenmesi, duşu, lavabosu, çalışma mekanları ve internetiyle her anlamda özgür bir alan. Böyle bir sistemin dünyada eşi benzeri yok. İspanya öğrenci konaklama talebinin yüzde 6’sını, İngiltere yüzde 24’ünü, Almanya yüzde 11’ini, Fransa yüzde 15’ini, Amerika ise yüzde 12’sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl, yerleştirme oranımız pandemiye rağmen yüzde 90’ın üzerinde” dedi. Kasapoğlu, yurt ücretlerinin eylül ayında belirleneceğini söyledi.

TÜFE’SİZ, ÜFE’SİZ KREDİ İMKANI

Türkiye’nin, kredi ve burs sistemiyle dünyada örneği olmayan bir ülke olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Bir kalemde 30 milyara yakın bir tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Bundan sonraki süreçte Meclis’imiz ilgili çalışmayı ekim ayında bitirecek. Gençlerimize TÜFE’siz, ÜFE’siz bir kredi imkanı sunacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı ilgi görüyor. Gaziantep'teki Abdulkadir Güllüoğlu Yurdu da kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor. Yurtta konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilinde yöresel yemekleri tatmak için kentleri gezen Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Yıldıray Demir oldu. Yıldıray Demir, AA muhabirine, gençlerin yazı etkin bir şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever Projesi kapsamında kente geldiğini söyledi. Kırklareli Üniversitesinde Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğunu anlatan Demir, \"İstanbul'dan geldim. Sırasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi çevre illeri gezeceğim. Değişik lezzetleri tatma şansımız oluyor. Tarihi yerleri görme şansımız oluyor.\" diye konuştu. Gaziantep'i ve konakladığı yurdu çok beğendiğini belirten Demir, \"Yurtlar geldiğimizde gayet temizdi. Bizim için ev ortamı oluyor. Buradaki personel bizi odamıza kadar yerleştiriyor. Rezervasyonumuzu zaten önceden yaptırıyoruz. Bizi odamıza kadar bırakıyorlar. Gerçekten de çok güzel bir uygulama. Kalma süremiz 3 gündü, 5 güne uzamış, teşekkür ediyoruz.\" dedi. Tatillerini yeni yerler görerek geçirmek isteyen gençlerin tercih ettiği kentlerden biri de \"peygamberler şehri\" Şanlıurfa oldu. Seyahatsever Projesi ile 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa'nın çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler, Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, \"tarihin sıfır noktası\" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle Halfeti'yi görme imkanı bulabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Şanlıurfa Kız Öğrenci Yurdu, kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor. Yurt Müdiresi Nigar Nazlı Tiyenç, AA muhabirine, Seyahatsever Projesi kapsamında yurtlarda kalma gün sayısının 3'ten 5 güne çıkarılmasının öğrencileri mutlu ettiğini söyledi.<br><br>Gençlerin taleplerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Tiyenç, \"Öğrencilerimizle iletişim konusunda çok iyiyiz. Misafirlerimizle bire bir ilgileniyoruz. Projenin ilk yılı olmasına rağmen çok güzel çalışmalar oldu. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep'ten gelen öğrenciler oldu. Proje kapsamında bizler yaklaşık 200 öğrenci misafir ettik. Proje devam ediyor bu sayının artmasını bekliyoruz. Uygulamayı daha duymayan öğrencilerimiz var. İlk yıl olmasına rağmen misafir ettiğimiz öğrenci sayısı bizi mutlu etti.\" sözlerine yer verdi. 81 ilde ücretsiz konaklama: Gençler Güneydoğu turuna çıktı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 18-30 yaş arası gençler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan öğrenciler, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi.

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