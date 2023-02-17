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KYK yurtları 200 bin afetzedeye yuva oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde evleri yıkılan vatandaşlar, ülke genelinde KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Üniversitelerin online eğitime geçme kararıyla birlikte ülke genelinde boşalan yurtlar, şimdiden 200 bin depremzedenin evi oldu.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde evleri yıkılan vatandaşlar, ülke genelinde KYK yurtlarına yerleştiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde evleri yıkılan vatandaşlar, ülke genelinde KYK yurtlarına yerleştiriliyor.

İki büyük depremin verdiği hasarın yaraları 11 ilde sarılmaya çalışılırken, özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da bir çok ev yerle bir oldu, vatandaşlar sokakta kaldı. Bu olumsuz tablo sonrası devlet harekete geçti, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı yurtları depremzedelere açtı.

3 ÖĞÜN YEMEK

Üniversitelerin online eğitime geçme kararıyla birlikte ülke genelinde boşalan yurtlar, 200 bin depremzedenin evi oldu. Adana’da bulunan Toroslar Kız Öğrenci Yurdu da bunlardan bir tanesi. 4 kişilik odalarda 3 öğün yemek ve sürekli banyo hizmeti hizmet veren yurtlara gelen depremzedeler, 9 gün sonra sıcak yuva ve yemeğe kavuşmanın sevincini yaşadı.

ANAOKULU OLUŞTURULDU

Adana’nın yanı sıra bazı illerde 2 bin ile 5 bin kişilik kapasiteli yurtlarda da yüzyılın afetinde yara alanlara kucak açtı. Bitlis’ten Burdur’a, İzmir’den Tuzla’ya, Ankara’dan Erzurum’a Sivas’tan Antalya’ya kadar bir çok ilimizde depremzedeler yeni yuvalarına yerleşirken, özellikle 0-6 yaş arasında çocuklar için ana okulu oluşturulması dikkat çekti.

1.300 KİŞİYE ULAŞTI

Yurtlarda kalan depremzedelerin yabancılık çekmemesi için bir çok gönüllü hem ziyaret ediyor hem de yemek getiriyor. Depremzedelerin evlerinde oldukları hissini vermeye çalışan görevliler de her türlü sıkıntıyı çözüyor. Afet bölgesine yardım gönderen illerin başında gelen İstanbul’daki yurtlar da kapılarını afetzedelere açtı. Büyükçekmece ve Sancaktepe’de bulunan 2 KYK yurdu, şu ana kadar 1.300 kişiye yuva oldu.


#KYK Yurtları
#Deprem
#Adana
2 saat önce
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KYK yurtları 200 bin afetzedeye yuva oldu
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