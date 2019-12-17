Lafı bile korkuttu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylayan Washington’a ‘İncirlik ve Kürecik’i kapatırız’ resti İsrail, Avrupa ve ABD’yi panikletti. Dünya basını gün boyu Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi. Reuters, Erdoğan’ın bu sözleri abonelerine ‘acil’ koduyla ulaştırdı. “Erdoğan: Türkiye ABD tehditleri karşısında İncirlik Hava Üssü’nü kapatabilir.”

Alman Deutsche Welle (DW) gelişmeyi “Erdoğan ABD’nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor” başlıklı haberiyle takipçilerine aktardı. DW, Türkiye’nin bahsi yükselttiğini iddia ederek “Rus hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD’nin yaptırım uygulaması halinde, karşılık vermekle tehdit ettiğini” yazdı.

ERDOĞAN’IN ELİNDE

Rus Russia Today (RT), Erdoğan’ın ABD’nin yaptırımları üzerine “Türkiye’nin gerekirse ABD tarafından kullanılan İncirlik Hava Üssü’nü kapatabileceğini” yazdı. RT, “Ankara ABD’nin Türkiye’ye karşı ek yaptırımlarına mukabele olarak İncirlik Hava Üssü’nü kapatma seçeneğini elinde tutuyor” diye yazarken, Erdoğan’ın Kürecik Radar Üssü’nün de kapatılabileceğini söylediğini aktardı.

TBMM’DEN KIZILDERİLİ KARARI ÇIKABİLİR

Dubai merkezli Suudi El Arabia televizyonu Erdoğan’ın sözlerini Arap dünyasına duyurdu. İncirlik ve Kürecik’in kapatılabileceğini ifade eden El Arabia haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı’nın sözlerine atıf yaparak “Türkiye de Kızılderililerin öldürülmesiyle ilgili meclisten kararlar çıkarabilir” dedi. Haberde ayrıca ABD’nin İncirlik’teki nükleer silahlarına dikkat çekildi. Amerikan basını da konuya geniş yer ayırdı. Erdoğan’ın sözlerini ‘tehdit’ olarak yorumlayan ABC televizyonu, “En son tartışma, Washington ile Ankara arasındaki bağların kötüleştiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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AVRUPA DA ETKİLENİR

Türkiye ve ABD’nin NATO’nun en büyük iki ülkesi olduğunu vurgulayan ABC, iki üssün Pentagon için önemine değindi. ABD’nin Irak ve Suriye’deki birçok operasyonunu İncirlik üzerinden gerçekleştirdiğini, Irak’taki hava savunma sisteminin de Kürecik’teki radarları kullandığını belirtti. Kapatma kararının Avrupa’yı da etkileyeceğini ifade eden televizyon, “Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleşen son görüşmede Erdoğan’ı övdüğünü ancak Cumhurbaşkanı’nın bu övgülere değer vermediğini ve ABD politikasından memnuniyetsizliğini dile getirmekten çekinmediğini” vurguladı.

NÜKLEER VURGUSU

İsrail basınının gündemi de Erdoğan’ın açıklamaları. Timesofisrael, “Erdoğan, ABD’nin yaptırım tehdidine cevap verdi” ifadelerini kullandı. Haberde, iki üssün Suriye ve Irak’a yakınlığına dikkat çekilerek ABD için stratejik önemde olduğu vurgulandı. İsrail’de yayınlanan Haraetz ile Yunanistan gazete Kathimerini de Türkiye’nin NATO üyeliğine vurgu yaparak “Erdoğan, ABD’nin nükleer silahlarını barındıran üssünü kapatmakla tehdit ediyor” gibi yorumlara yer verdiler.

ABD’nin İncirlik’e alternatifi yok

Eray Güçlüer

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli kurmay albay Doç. Dr. Eray Güçlüer: Kürecik, özellikle İran, Rusya hattından gelebilecek bir saldırıya karşı erken ihbar ve ikaz görevi görüyor. İncirlik ise ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli ileri lojistik ve muharip üssü ve başka bir alternatifi yok. Kürecik’i Yunanistan’a kurarsanız erken ihbar ve ikaz özelliğini kaybeder. Ortadoğu’ya kuramazsınız, güvenlik yok. Türkiye bunu yapabilir mi yapamaz mı derseniz, 2 yıl önce Almanları oradan çıkardık. Ürdün’e gittiler ve hiç güvenli bir yer değil. ABD bu noktada 1975 yılında kapatıldı. Türkiye’ye yönelik ambargoları kaldırdılar. Ayrıca NATO için de çok önemli Avrupa ülkeri için güneydoğuda bir kanat aynı zamanda bir cephe ülkesi olan Türkiye’nin korumasına ihyaçları var. Daha da önemlisi İsrail’in güvenliğini de sağlıyor.Bu reste karşılık ABD’nin Türkiye’yi kaybedecek bir noktaya geleceğini düşünmüyorum. Bundan sonra ABD’nin bir hamlesini mümkün görmüyorum. Çok önemli bir aşamadayız Almanlara yaptığımız gibi ABD’ye de kapatma irademiz var. ABD’nin Ortadoğu operasyonları yavaşlatır, maliyetlerini de artırır. ABD’nin ortadoğudaki etkisinin azalması anlamına gelir. İncirlik ABD’nin dünyada 3. büyük üssü ve Türkiye’nin elindeki çok büyük bir kozdur.

Kürecik, özellikle İran, Rusya hattından gelebilecek bir saldırıya karşı erken ihbar ve ikaz görevi görüyor. İncirlik ise ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli ileri lojistik ve muharip üssü ve başka bir alternatifi yok. Kürecik’i Yunanistan’a kurarsanız erken ihbar ve ikaz özelliğini kaybeder. Ortadoğu’ya kuramazsınız, güvenlik yok. Türkiye bunu yapabilir mi yapamaz mı derseniz, 2 yıl önce Almanları oradan çıkardık. Ürdün’e gittiler ve hiç güvenli bir yer değil. ABD bu noktada 1975 yılında kapatıldı. Türkiye’ye yönelik ambargoları kaldırdılar. Ayrıca NATO için de çok önemli Avrupa ülkeri için güneydoğuda bir kanat aynı zamanda bir cephe ülkesi olan Türkiye’nin korumasına ihyaçları var. Daha da önemlisi İsrail’in güvenliğini de sağlıyor.Bu reste karşılık ABD’nin Türkiye’yi kaybedecek bir noktaya geleceğini düşünmüyorum. Bundan sonra ABD’nin bir hamlesini mümkün görmüyorum. Çok önemli bir aşamadayız Almanlara yaptığımız gibi ABD’ye de kapatma irademiz var. ABD’nin Ortadoğu operasyonları yavaşlatır, maliyetlerini de artırır. ABD’nin ortadoğudaki etkisinin azalması anlamına gelir. İncirlik ABD’nin dünyada 3. büyük üssü ve Türkiye’nin elindeki çok büyük bir kozdur. Kararlılığımızı ortaya koyduk

İsmail Hakkı Pekin

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: ABD’ye karşılık verilmediğinde bunun arkası gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanı olası yaptırımlara karşı kapatma kozunu açıkladı. Kıbrıs’a İHA gönderdi. Doğu Akdeniz’deki kararlılığımızı ortaya koyduk. ABD’nin bölgedeki politikalarını gerçekleştirebilmesi için İncirlik Üssü’ne ihtiyacı var. Bütün Ortadoğu’yu içine alıyor. Ve limanlarla çevrili, bundan dolayı çok önemli. ABD’nin küresel mücadelesine çok daha büyük etki edecek kapsamlı bir karşılık. Kürecik radarı Rusya ve İran’a karşı konuşlanmış bir radardır. Bu radarın özelliğinden biri de İsrail’in korunması içindir. ABD’nin küresel mücadelesinde gerekli olan bir üs, Cumhurbaşkanı bildiğim kadarıyla ilk defa dillendiriyor. Demek ki bıçak kemiğe dayandı. Bu ‘sizin yaptırımlarınıza karşı bizim de yaptırımlarımız var. Ben bu üsleri kapatırım’ diyor. Bence doğru da bir karar veriyor. Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan da dahil olmak üzere bu küresel mücadelede mühim bir darbe vurmuş oluruz.

Türkiye’yi koruyormuş!

Erdoğan’ın restine ABD’den düşük tonda bir cevap geldi. Rus Sputnik’e konuşan bir Pentagon yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerini korumak için çaba gösterdiklerini savundu. Kaynağa göre, Washington Türkiye’yi S-400 ve Suriye konusunda daha yapıcı bir politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalışıyor. Yetkili, “Türkiye’deki güçlerimizi NATO müttefikimiz, stratejik partnerimiz bu ülkenin korunmasına yardım etmeye yönelik on yıllardır var olan sorumluluğumuzun sembolü olarak görüyoruz” dedi.