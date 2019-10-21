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ANKARA

Lastiği çıkan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü: 1 yaralı

Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Sebze ve meyveler yola devrildi.
Sebze ve meyveler yola devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sabri Öztürk yönetimindeki 54 ABN 734 plakalı meyve sebze yüklü kamyon, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ulus yönüne giderken lastiğinin yerinden çıkması üzerine kontrolden çıkarak devrildi.

  • Kazada, kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler yola dökülürken, sürücü Sabri Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sabri Öztürk’ü ayakta tedavi etti.

Lastiği kopan sebze-meyve yüklü kamyon devrildi.

Çift şerit ulaşıma kapandı

Öte yandan, meyve ve sebzelerin yola dökülmesiyle, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Yenimahalle-Ulus yönü çift şeridi ulaşıma kapandı.

Kamyonda bulunan meyve ve sebzeler ise yola saçıldı.

Polis ekipleri, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Yenimahalle-Ulus yönü, yolun temizlenmesi ve kamyonun çekilmesiyle tekrar normale döndü.

Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık iki saat, tek şeritten kaynaklandı.
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