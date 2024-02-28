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Lavrov'un Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1-2 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gidecek.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:53 - 28/02/2024 Çarşamba
Diğer
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov
'un 1-2 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Temaslarda bulunacak


Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek
. "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak"
ana temasıyla düzenlenecek olan ADF 2024, şu anda dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemden barışçıl bir çıkış arayışında ortak düşünme zemini sunmayı hedefliyor.



#Sergey Lavrov
#Rusya
#Türkiye
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