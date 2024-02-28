Lavrov'un Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek

. "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak"