Gündem Leyla ile Mecnun dizisinin Hırsız Yavuzu gerçek oldu Polis kısa sürede yakaladı
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Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu: Polis kısa sürede yakaladı

Zeytinburnu’da iki şüpheli girdikleri evden televizyon çaldı. Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerden birinin görüntüsü, Leyla ile Mecnun dizisindeki ‘Hırsız Yavuz’u anımsattı. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu: Polis kısa sürede yakaladı
Kucağında televizyonla sokakta hızlıca yürüyen şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 27 Kasım Cumartesi günü 17.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli daha önceden belirledikleri bir eve girmek için sokağa geldi. Şüphelilerden biri eve girerken, diğer şüpheli sokakta gözcülük yaptı.

Eve giren şüpheli, bir süre sonra kucağında televizyonla binadan dışarı çıktı. Kucağında televizyonla sokakta hızlıca yürürken güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, Leyla ile Mecnun dizisindeki ‘Hırsız Yavuz’u anımsattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine de başvurdu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A. ve C.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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