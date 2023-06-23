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LGBT destekçisi baro istemiyoruz

İstanbul Barosu üyesi avukatlardan oluşan bir grup, bugün yapılması planlanan ‘Onur Haftası LGBTİ Hakları Paneli’ nin iptal edilmesi için eylem yaptı.

Rabia Şenol
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Avukatlar İstanbul Barosu önünde LGBT karşıtı eylem yaptı.

Avukatlar İstanbul Barosu önünde LGBT karşıtı eylem yaptı.

LGBT dayatmasını kabul etmediklerini belirten avukatlar İstanbul Barosu önünde ‘
LGBT propagandasına alet olan baro yönetimi istemiyoruz
’ yazılı pankart açtı. Onur Haftası LGBTİ Hakları Paneli’ nin iptal edilmesi için eylem yapan gruptakiler adına Avukat Zeynep Küçük basın açıklaması yaptı. Küçük, “Baromuz LGBT Propagandasına alet olamaz. Bizler, bugün burada emperyalizmin LGBT adı altında doğal cinsiyet dışındaki dayatmalarına karşı çıkmak ve bütün insanlığı hedef alan, insanı kendine yabancılaştıran bu küresel baskıya alet olmaması için baromuzu uyarmak üzere toplandık” dedi.


#LGBT
#LGBT Hakları Paneli
#Avukatlar
#İstanbul Barosu
21 saat önce
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