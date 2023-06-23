LGBT destekçisi baro istemiyoruz

Avukatlar İstanbul Barosu önünde LGBT karşıtı eylem yaptı.
LGBT dayatmasını kabul etmediklerini belirten avukatlar İstanbul Barosu önünde ‘
LGBT propagandasına alet olan baro yönetimi istemiyoruz
’ yazılı pankart açtı. Onur Haftası LGBTİ Hakları Paneli’ nin iptal edilmesi için eylem yapan gruptakiler adına Avukat Zeynep Küçük basın açıklaması yaptı. Küçük, “Baromuz LGBT Propagandasına alet olamaz. Bizler, bugün burada emperyalizmin LGBT adı altında doğal cinsiyet dışındaki dayatmalarına karşı çıkmak ve bütün insanlığı hedef alan, insanı kendine yabancılaştıran bu küresel baskıya alet olmaması için baromuzu uyarmak üzere toplandık” dedi.
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21 saat önce