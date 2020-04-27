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Gündem LGBT lincine CHP de katıldı Kuran ayetlerine nefret dili dedi
POLİTİKA

LGBT lincine CHP de katıldı: Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesinden sonra harekete geçen LGBT lobisi Ankara ve İzmir barosuna açıklamalar yaptırmıştı. Ali Erbaş'ı hedef gösteren ve linç kampanyası düzenleyen Ankara Barosu, Kur'an ayetleri için 'nefret dili' ve 'çağlar ötesinden gelen ses' demişti. Benzer bir yorumu CHP Sözcüsü Faik Öztrak da yaptı. Öztrak, Ali Erbaş'ın Kuran'ı Kerim'deki ayetleri kaynak aldığı hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesine tepki gösterdi. Öztrak, Kuran-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi.

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"NEFRET DİLİNİ KULLANARAK..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına online olarak tek bir soru yöneltildi. Öztrak, "CHP, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi ve Ankara Barosu hakkında açılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

  • İnanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken, birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekiyor. Bu birilerini düşmanlaştırmak ve toplumu bölmektir.

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Ali Erbaş'ı hedef gösteren Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma

LİNCE KARŞI TWİTTER AYAĞA KALKTI

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#BUKONUŞULUYOR Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, zina ve eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle hedef gösterildi. Ankara ve İzmir baroları Erbaş hakkında suç duyurusunda bulununca Twitter'da Erbaş'a destek kampanyası başlatıldı. 300 bin tweet #AliErbaşYalnızDeğildir etiketiyle birlikte atıldı.

#EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ()

Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı?
OYNAT 07:30
Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı?
TVNET'te sabahları 'Nerede Kalmıştık' programı ilgi ile izlenen gazeteci Erem Şentürk, LGBT lobisinin avukatlığını üstlenen Ankara ve İzmir barolarının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve ardından sosyal medyada başlatılan inç girişimine sert tepki gösterdi. Ali Erbaş'ın Müslüman bir ülkede harama haram, günaha günah dediği için, Allah'ın emrini tekrar ettiği için linç edildiğini ve yetmeyip suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Şentürk, 'Bunlar; 9-10 yaşındaki çocuklara makyaj yapan sapıklar. İnsanların çocuklarını zorla evlatlık almaya çalışan pedofili sapıklar. Bunlar Allah'ın lanetlediği Lut Kavminin torunları. İnsanlığın soyunu tehdit ediyorlar' dedi. Şentürk, Odatv'nin Ali Erbaş'a sosyal medyada destek verenlere 'trol' dediğini de hatırlatarak, 'Her Müslümanın fert fert görevi bunlara karşı ayağa kalkmaktır. Bu saldırı İslama ve Türk milletinedir. Bu saldırı insanlık şerefimizedir. Size 'trol' diyecek Odatv'den mi korkuyorsunuz, Allah'tan mı?' diye sordu.
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