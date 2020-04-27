LGBT lincine CHP de katıldı: Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi

Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı?

TVNET'te sabahları 'Nerede Kalmıştık' programı ilgi ile izlenen gazeteci Erem Şentürk, LGBT lobisinin avukatlığını üstlenen Ankara ve İzmir barolarının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve ardından sosyal medyada başlatılan inç girişimine sert tepki gösterdi. Ali Erbaş'ın Müslüman bir ülkede harama haram, günaha günah dediği için, Allah'ın emrini tekrar ettiği için linç edildiğini ve yetmeyip suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Şentürk, 'Bunlar; 9-10 yaşındaki çocuklara makyaj yapan sapıklar. İnsanların çocuklarını zorla evlatlık almaya çalışan pedofili sapıklar. Bunlar Allah'ın lanetlediği Lut Kavminin torunları. İnsanlığın soyunu tehdit ediyorlar' dedi. Şentürk, Odatv'nin Ali Erbaş'a sosyal medyada destek verenlere 'trol' dediğini de hatırlatarak, 'Her Müslümanın fert fert görevi bunlara karşı ayağa kalkmaktır. Bu saldırı İslama ve Türk milletinedir. Bu saldırı insanlık şerefimizedir. Size 'trol' diyecek Odatv'den mi korkuyorsunuz, Allah'tan mı?' diye sordu.

