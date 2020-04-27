LGBT lincine CHP de katıldı: Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesine tepki gösterdi. Öztrak, Kuran-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi.
"NEFRET DİLİNİ KULLANARAK..."
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına online olarak tek bir soru yöneltildi. Öztrak, "CHP, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi ve Ankara Barosu hakkında açılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyor?" sorusuna şu cevabı verdi:
- İnanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken, birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekiyor. Bu birilerini düşmanlaştırmak ve toplumu bölmektir.
LİNCE KARŞI TWİTTER AYAĞA KALKTI
#BUKONUŞULUYOR Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, zina ve eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle hedef gösterildi. Ankara ve İzmir baroları Erbaş hakkında suç duyurusunda bulununca Twitter'da Erbaş'a destek kampanyası başlatıldı. 300 bin tweet #AliErbaşYalnızDeğildir etiketiyle birlikte atıldı.
#BUKONUŞULUYOR Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, zina ve eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle hedef gösterildi. Ankara ve İzmir baroları Erbaş hakkında suç duyurusunda bulununca Twitter'da Erbaş'a destek kampanyası başlatıldı. 300 bin tweet #AliErbaşYalnızDeğildir etiketiyle birlikte atıldı.