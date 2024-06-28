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LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde bugün erişime açılacak.

09:35 - 28/06/2024 Cuma
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 3 Haziran'da iki oturum olarak gerçekleştirildi.


Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrenciler 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı.


Yerleştirme süreci başlayacak

Bugün açıklanacak sınav sonuçları öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.


Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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