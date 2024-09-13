“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak."