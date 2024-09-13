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MEB duyurdu: İptal edilen soru nedeniyle LGS'de puanlar yeniden hesaplanacak

Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soruyu, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etti. Sorunun iptal edilmesiyle LGS puanları yeniden hesaplanacak. Peki, iptal edilen soru hangisi? Herkes iptal edilen soruyu merak ediyordu. MEB, fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak yeniden değerlendirme yapılacağını duyurdu.

Seda Ekinci
16:16 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 16:31 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
LGS'de iptal edilen soru hangisi?
LGS'de iptal edilen soru hangisi?
MEB’den yapılan açıklamaya göre; sınav kılavuzunda yer alan
‘Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak yeniden değerlendirme yapıldı. MEB, puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu
. Üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı.
İşte iptal edilen o soru
MEB açıklamasında şunlar yer aldı:
“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak."


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