LGS yalanlarına suç duyurusu

Bakanlık, sınavın ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun ve denetime açık şekilde yürütüldüğünü vurguladı. 15 Haziran’da yapılan merkezi sınavın, yurt içinde ve dışında öğretmen ve idarecilerin özverisiyle sorunsuz tamamlandığı belirtildi. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda uygulanan sınavın, 8. sınıf müfredatına göre, akademisyenler, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlandığı kaydedildi. 544 okuldan 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtladığı belirtilirken, sınav sonuçlarına dair tüm istatistiklerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı. Bakanlık, kamuoyunu yanıltacak söylemlerle öğrenci başarısının ve öğretmen emeğinin gölgelenmek istendiğini belirtti. Bu tür açıklamalarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.