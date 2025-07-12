LGS şampiyonları ÖNDER’de bir araya geldi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından 63 öğrenci tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. 500 tam puan alan öğrencilerden İstanbul’da ikamet eden 10 isim, ÖNDER Genel Başkan Abdullah Ceylan ile buluşurken gençlere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınava katılarak puanla öğrenci alan liselere kaydolmak isteyen imam hatip okullarından 63 öğrenci LGS’de 500 tam puan aldı. İstanbul’daki okullardan ise 11 şampiyon çıktı. Bu başarının ardından farklı ilçelerdeki Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında eğitim alan gençler, ÖNDER Genel Merkezi’nde buluştu.

İki büyük sevincimiz var

Programda katılımcılara hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, gençlerin 500 tam puan yaparak adlarını altın harflerle yazdırmalarının sevinç ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. “Sizleri tebrik ve takdir ediyoruz. İyi ki varsınız, Rabbim sayılarınızı artırsın” diyen Ceylan, bunun birinci bayram olduğunu kaydetti. İkinci bayramın ise, “Terörsüz Türkiye” olduğunu belirten Ceylan, “Türkiye yüzyılında önünüz ve yolunuzun açık olduğu bir döneme girmemiz, terörsüz Türkiye ile birlikte 50 yıldır önümüze set olan terör belasının ortadan kalkması, hayallerinize doğru koşacağınız bir Türkiye’nin temellerinin atılması ikinci büyük sevincimiz. Binlerce yiğit vatan evladının canına kast eden terör belası ortadan kalktı, Türkiye’nin önü tamamen açıldı” diye konuştu.

Frene basan bütün engeller kalktı

Terörsüz Türkiye ile birlikte LGS’de şampiyon öğrencilerin çıktığını ve Türkiye’nin yolunun bir kez daha açıldığını kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Biz Türkiye’nin ilerlemesi için frene basan bütün engelleri ortadan kaldırdık. Bundan sonra frene basan unsurların ortadan kaldırılması yetmiyor, gaza da basmak gerekiyor. Büyüklerimiz takozları ortadan kaldırdılar sizler gaza basacak çok daha büyük başarılarla ülkemizi daha ileriye taşıyacaksınız. Bu anlamda imam hatipler çift kanatlı gençler yetiştiriyor. Bizler sadece diploma almıyoruz, birer kimlik kazanıyoruz. İmam hatiplerden hainler çıkmaz, bu ülke için emek veren, gayret eden gençler yetişiyor bu okullarda. Sizler bu örnekleri çoğaltacak ve inşallah ülkemizi güzel günlere taşıyacaksınız.

imamhatiprehberi.com açıldı

Bugün sizlere başka bir haber daha vermek istiyorum. Bizlere LGS sonuçlarının açıklamasının ardından her gün onlarca soru geliyor, biz bu soruları cevaplandırıyoruz. Öğretmenlerimizin telefonları da her zaman açık ve size destek vermeye her zaman hazırlar. Bunun yanında burada ilk kez tanıtımını yaptığımız yapay zekâ destekli “imamhatiprehberi.com” sizleri yönlendirecek, tercihlerinize destek olacak inşallah. Tercih botuna sorularınızı yönlendirdiğinizde cevaplarınızı alacak, hızlı bir şekilde kararlarınızı verebileceksiniz. Çalışma, tüm gençlerimiz ve camiamız için hayırlı olsun.

Bir adım sonrasını planlayın

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı ise “Buradaki manzara bir başarının sonucunu gösteriyor. Bireysel başarılar çok önemli ancak bunun yanında rehberlik çalışmaları ve birebir sürdürülen çalışmalar var. Bu başarıların arkasındaki çabayı görmek lazım” dedi. Bu başarıların gündem olmasının ayrı bir anlamı daha olduğunu belirten Yapıcı, “Bizim okullarımız çok başarılı öğrenciler mezun ettiler. İnsan biraz da teneffüs ettiği ortamın, yanında bulunduğu insanların bir parçasıdır. Okul iklimi ve arkadaş kitlesini okul tercihi yaparken iyi düşünün, reklama ve algıya kapılmaya gerek yok. Şimdiden bir adım sonrasını planlayıp bu virajı dikkatle dönmenizi tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Önemli olan istikrar

Buluşmada 500 tam puan alan gençler de mikrofona gelerek görüşlerini dile getirdi. İTO Şehit Mehmet Aslanhan AİHL öğrencisi Muhammed Kayra Candır, “Sene başından beri hedefim tam puan yapmaktı. Bunun için çok çalıştım başardım” dedi. Sancaktepe Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu AİHL’den Raşid Harun Bağcı ise “Buradan aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bence bu yolda en önemli şey istikrardır, azimli bir şekilde ilerlersek her şeyi başarabileceğimizi görüyorum” sözleriyle duygularını aktardı. Esenyurt Güzelyurt Kız AİHL öğrencisi Rana Ece de “Bu süreçte azim, hedef ve amaç olunca, bunun üzerine çalışınca isteyip de yapamayacağımız bir şey yok” dedi. Gaziosmanpaşa Şehit Servet Asmaz AİHL öğrencisi Mustafa Salih Dilli de “Yılın başından beri hedefim belliydi, bunun için yeterince ve düzenli çalıştım. O da beni sonuca götürdü” ifadelerini kullandı.











