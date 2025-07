LGS şampiyonları ÖNDER’de bir araya geldi

Bugün sizlere başka bir haber daha vermek istiyorum. Bizlere LGS sonuçlarının açıklamasının ardından her gün onlarca soru geliyor, biz bu soruları cevaplandırıyoruz. Öğretmenlerimizin telefonları da her zaman açık ve size destek vermeye her zaman hazırlar. Bunun yanında burada ilk kez tanıtımını yaptığımız yapay zekâ destekli “imamhatiprehberi.com” sizleri yönlendirecek, tercihlerinize destek olacak inşallah. Tercih botuna sorularınızı yönlendirdiğinizde cevaplarınızı alacak, hızlı bir şekilde kararlarınızı verebileceksiniz. Çalışma, tüm gençlerimiz ve camiamız için hayırlı olsun.