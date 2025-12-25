Yeni Şafak
Libya Kriminal Heyeti Ankara'da

Libya Kriminal Heyeti Ankara'da

16:4425/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
DHA
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret etti. Libya heyetine, soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapıldı.

