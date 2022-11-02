Lider olduğunu kabul etti: Sözde savaş bülteni yayınlandı

DEAŞ’ın kullandığı Telegram grupları üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, sözde yeni hilafet olarak Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin duyurulduğunu tespit etti. Hesabı inceleyen ekipler, DEAŞ lideri olarak atanan Sumaidai’nin DEAŞ’ın eylemsel potansiyelini arttırmak, örgütün eski gücüne dönmesini sağlamak ve örgüte yapılan operasyonlara karşı intikam almak amacıyla DEAŞ üyelerini “yalnız kurt” eylemlerine yönlendirme talimatı verdiğini belirledi.

BİRÇOK GÖREV ALDIM

Sumaidai ifadesinde, DEAŞ’a 2012 yılında örgüt yöneticisi Ebu Müslim El Turukmanı aracılığıyla girdiğini anlattı. DEAŞ’a biat ettiğini, bunu örgütün eski liderlerinden Bağdadi, Kardaşi ve Kureyşi’nin akıl hocası Ebu Anbari ve Cuburi’nin bildiğini söyledi. DEAŞ’ın lider olarak kendisini açıklamasında bir iradesinin olmadığını iddia eden Sumaidai, örgüt içinde birçok görev aldığı ve “Kan hakimi” olarak görev yaptığı bilgisini verdi.

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Sözde savaş bülteni yayınlandı

Polis ekiplerinin incelediği hesapta, Sumaidai’nin talimatını verdiği eylemlerin, örgüte yönelik son dönemde yapılan operasyonlara karşı intikam almak amacıyla yapılacağı ve eylemlerle ilgili olarak DEAŞ tarafından “iki şeyhin intikam savaşı” adlı savaş bülteni yayınlandığı da iddianamede anlatıldı. Sözde savaş bülteninde öldürülen sözde halifelerin intikamının alındığı şeklinde beyanlarda bulunulduğu da iddianamede belirtildi. Sumaidai iddianamedeki ifadesinde DEAŞ’a 2012 yılında örgüt yöneticisi olan Ebu Müslim El Turukmanı aracılığı ile girdiğini ve kendisine Üstad Zeyd kod ismini verdiğini söyledi.