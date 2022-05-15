Lise öğrencilerinden ecdada ziyaret

Şile Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Şile Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, Mayıs ayı boyunca lisede öğrenim gören öğrencileri düzenlenen turlar eşliğinde Çanakkale’ye götürmeye ve şanlı Çanakkale zaferi tarihini profesyonel rehberler eşliğinde aktarmaya başladı. Mayıs ayının ikici haftası ile birlikte başlanan Çanakkale gezi turunda, şehitlikler ve cepheler ziyaret ediliyor.

Geziye katılan öğrenciler Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi anıtları yerinde ziyaret etme olanağı bularak, vatan savunmasının kalbinin attığı Çanakkale’de milli ruhu hissetme imkanı buldular.

Öğrencilerin gezi öncesi uğurlanmasına katılan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, nöğrencilere ve kültürel etkinliklere yönelik çalışmalara ara verilmeden ndevam edileceğini dile getirdi.

Şile Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale gezi turuna katılarak, milli tarihe yerinde tanıklık etme fırsatını yakalayan öğrenciler, Çanakkale Boğazı’nın eşsiz manzarasının yanı sıra kültürel mirasları da yakından görmelerini sağlayan Şile Belediyesi’ne ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’ya sunulan eğitim ve kültür faaliyetleri için teşekkürlerini ilettiler. Mayıs ayı boyunca lisede okuyan öğrencilerin katılacağı Şile Belediyesi Çanakkale Gezi Turları sonbaharda da vatandaşlara yönelik olarak düzenlenecek.

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