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Lise öğrencisi Ayşegül Kocaman'dan 20 saattir haber alınamıyor

Lise öğrencisi Ayşegül Kocaman'dan 20 saattir haber alınamıyor

08:2330/03/2025, Pazar
IHA
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Ayşegül Kocaman için arama çalışmaları başlatıldı.
Ayşegül Kocaman için arama çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül Kocaman'dan 20 saattir haber alınamıyor. Genç kızın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül Kocaman'dan dünden beri haber alınamaması üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.



Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı


20 saattir haber alınamayan Ayşegül Kocaman için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.


Ekipler, Ayşegül'ün arama kurtarma çalışmaları kapsamında evinin yakınları, okulunun çevresi ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.




#Çanakkale
#Ayvacık
#kayıp

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