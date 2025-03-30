Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af kararı: 10 hükümlünün cezası kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı. 29 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.