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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af kararı: 10 hükümlünün cezası kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af kararı: 10 hükümlünün cezası kaldırıldı

07:0130/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 10 hükümlünün cezası affedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı. 29 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.


Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi. Kararlar bireysel düzeyde alınırken, affedilen kişilerin isimleri ve mahkûmiyet gerekçeleri Resmî Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı.


Resmi Gazete’de yayınlanan kararla cezaları kaldırılan hükümlüler:


Affedilen kişilerin isimleri şöyle;


Ali D.: Affa kocama hali nedeniyle karar verildi.


Gülden A.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.


Uğur E.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.


Şehmus A. : Sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi.


Ayhan K. : Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.


Hulki N. : Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.


Abdulkadir E. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.


Hamit Ç. :Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.


Kenan K.: Sakatlık gerekçesiyle affedildi.


Ziya Y. :Kocama hali ve sağlık durumu nedeniyle affedildi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Resmi Gazete
#Af

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