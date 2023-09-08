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Liselerde sınıf tekrarı geri geldi: Ortalama kuralına son verildi

Lise öğrencileri için yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 6 dersi geçemeyen öğrenci sınıfta kalacak. Açık liseye geçişler zorlaştırılacak, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması da sona erecek.

10:14 . 8/09/2023 Cuma
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Liselere sınıf tekrarı geri geldi

Liselere sınıf tekrarı geri geldi

Lise öğrencileri için yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; 6 dersi geçemeyen öğrenci sınıfta kalacak. Açık liseye geçişler zorlaştırılacak, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması da sona erecek.


Açık liseye kısıtlama

Açık liseye geçişlere kısıtlama getirildi. Yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak.


Devamsızlıkta yeni kural

Yeni yönetmeliğe göre devamsızlık süresi, özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak.


Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek.



#eğitim
#lise
#sınıf tekrarı
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