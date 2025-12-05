Yeni Şafak
Liseli öğrencilerin motosiklet gezintisi hastanede son buldu: 3 yaralı

17:275/12/2025, Cuma
IHA
Aksaray'da motosiklet kazası
Aksaray’da liseli öğrencilerin kullandığı 2 motosiklet bir otomobil ile çarpışırken, motosiklet üzerindeki 3 öğrenci yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinden Makas Kavşağı istikametine seyreden Haşim O. (63) idaresindeki Hyundai marka otomobil, aynı istikamete seyreden Ahmet Talha E. (17) yönetimindeki 68 AER 683 ve Özgür C. (17) yönetimindeki 68 BU 181 plakalı motosikletle çarpıştı.

3 öğrenci yaralandı

1 otomobil 2 motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüleri ve yolcu konumundaki Mukaddes Aliye T. (17) olmak üzere 3 lise öğrencisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı ise öğrencilerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulanslara alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme balattı.




