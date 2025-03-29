Liste delmeye önlem: Yavaş’a PM kontenjanı

CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun resmen aday olarak ilan edilmesi sonrasında, ‘askıya’ aldığı adaylığı konusunda ne tür adım atacağı merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a PM’de ‘kontenjan’ jesti yapılacak. 6 Nisan kurultayında Yavaş’a Parti Meclisi’nden (PM) 5 üyelik verileceği konuşulurken bu şekilde blok liste ile seçime girecek Özgür Özel’in böylelikle Yavaş’ın da desteğini almayı planlıyor.

İBB’ye operasyon ve yargıya taşınan 2023 kurultayı gölgesinde 6 Nisan’da toplanacak olağanüstü kurultayı için CHP’de hazırlıklar ve PM listesine ilişkin gelişmeler devam ediyor. Kurultaya Özel, tek liste ve tek adayla gitmek isterken bunun parti içinde sıkıntıya yol açmaması için kendisine destekçi arıyor. Bu kapsamda Yavaş’a PM’den kontenjan vermeyi planlıyor. Genel Merkez’den edinilen bilgilere göre, Özel; Yavaş’a en az 5 kontenjan verecek. PM’de Yavaş’a yakın isimlerin görev yapması ile desteğini arkasına almak istiyor.