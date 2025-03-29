Liste delmeye önlem: Yavaş’a PM kontenjanı

Cumhurbaşkanı adayı olarak resmen İmamoğlu’nu açıklayan CHP’de, ABB Başkanı Yavaş için PM jesti gündemde. Hesaplara göre Parti Meclisi’nden (PM) 5 üyelik verilerek Yavaş’ın Özel’e desteği garantilenecek.
CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun resmen aday olarak ilan edilmesi sonrasında, ‘askıya’ aldığı adaylığı konusunda ne tür adım atacağı merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a PM’de ‘kontenjan’ jesti yapılacak. 6 Nisan kurultayında Yavaş’a Parti Meclisi’nden (PM) 5 üyelik verileceği konuşulurken bu şekilde blok liste ile seçime girecek Özgür Özel’in böylelikle Yavaş’ın da desteğini almayı planlıyor.
KENDİSİNE DESTEKÇİ ARIYOR
İBB’ye operasyon ve yargıya taşınan 2023 kurultayı gölgesinde 6 Nisan’da toplanacak olağanüstü kurultayı için CHP’de hazırlıklar ve PM listesine ilişkin gelişmeler devam ediyor. Kurultaya Özel, tek liste ve tek adayla gitmek isterken bunun parti içinde sıkıntıya yol açmaması için kendisine destekçi arıyor. Bu kapsamda Yavaş’a PM’den kontenjan vermeyi planlıyor. Genel Merkez’den edinilen bilgilere göre, Özel; Yavaş’a en az 5 kontenjan verecek. PM’de Yavaş’a yakın isimlerin görev yapması ile desteğini arkasına almak istiyor.
Bu kapsamda Özel’in olası bir liste delme planında önüne geçileceği değerlendiriliyor.