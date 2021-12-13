Gündem Listeyi FETÖyle hazırladılar
ANKARA

Listeyi FETÖ’yle hazırladılar

Ankara Ticaret Odası’ndaki FETÖ’cülere yönelik soruşturmada 12 şüpheliye dava açıldı. İddianamede ATO Yönetim Kurulu Başkanvekili Koray Güngör Şanal, FETÖ ile yapılan işbirliğini anlattı. Şanal, “FETÖ, Salih Bezci ile anlaştı. Beraber liste hazırlayarak ortak çalıştılar” dedi. İtirafçı olan Şanal, Gülen’e gittiğini söyledi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Listeyi FETÖ’yle hazırladılar
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Ankara Ticaret Odası’ndaki (ATO) FETÖ’cülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında “örgüte üye olma ve yardım etme” suçlarından dava açıldı. Şüpheli eski ATO Yönetim Kurulu Başkanvekili Koray Güngör Şanal, 2013’teki seçimde örgüt adına çalışmalar yürüttüğünü ve birçok kişiyle irtibat kurarak oy istediğini belirterek, “2013 yılında gerçekleştirilen seçimde Salih Bezci grubu ve cemaat grubunun seçime ortak girme kararı aldı. Beraber liste hazırlayarak ortak çalıştılar” iddiasında bulundu. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından bazı ATO üyeleri hakkında FETÖ mensubu olduklarına yönelik ihbar yapıldı.

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Koray Güngör Şanal
Koray Güngör Şanal

12 KİŞİYE DAVA AÇILDI

  • Soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, 7 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma”, 5 şüpheli hakkında ise “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan iddianame hazırladı. Örgütle bağını kabul eden bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek bu yönde beyanda bulundu. İtirafçı olan şüpheliler, sözde mütevelli heyet toplantılarında örgüte himmet verdiklerini söyledi. Ayrıca, ATO seçimlerinde örgüt lehine çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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Salih Bezci
Salih Bezci

GÜLEN’LE GÖRÜŞMÜŞ

İtirafçı olan isimler arasında eski ATO Yönetim Kurulu Başkanvekili Koray Güngör Şanal da bulunuyor. 2008 ya da 2009 yıllarında örgütle tanıştığını anlatan Şanal, örgüt toplantılarına katıldığını belirtti. 2011’de gezi amaçlı ABD’ye gittiğini ifade eden Şanal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in evine gittiğini ve Gülen’in ikindi namazını kıldırdığını söyledi. Şanal, Ankara Kazan’da örgütün yaptıracağı bir okul için 300 bin lira para ayırdığını da anlattı. “2012 yılının ortalarından itibaren 2013 yılı ATO seçimleri, örgütün mütevelli grubunda konuşulmaya başlandı” diyen Şanal, şunları söyledi: “Ben de seçim çalışmaları için birçok kişiyle irtibat kurup oy istedim. Çalışmaları Konya yolu üzerindeki örgüte ait yurt şantiye binasında gerçekleştirdik. 2013 yılında gerçekleştirilen seçimde Salih Bezci grubu ve cemaat grubu seçime ortak girme kararı aldı. Beraber liste hazırlanarak ortak çalışıldı. Ben de seçim sonrasında başkan yardımcısı olarak görev aldım.” Ankara Başsavcılığı, soruşturma kapsamında daha önce eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin de arasında olduğu 15 kişi için takipsizlik kararı vermişti.

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