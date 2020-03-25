Maarif dünyayı uzaktan eğitiyor, dersler internet ortamına taşınıyor

Maarif Vakfı, 23 Mart itibarıyla Irak, Gürcistan, Tunus, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Pakistan, Romanya, Afganistan, Moritanya, Gana, Arnavutluk’un da aralarında bulunduğu 26 ülkede uzaktan eğitime başladı. Maarif Arnavutluk Tiran Maarif UNYT Üniversitesi’nde de uzaktan eğitimle interaktif dersleri sürdürüyor. Bu ülkelerde 20 bin öğrenci için uzaktan eğitim uygulamasına devam ediliyor. Bu bağlamda Collaborate, Blackboard, Zoom, Office365, Googleclassroom, Youtube, Whatsapp gibi platform ve mecralar uzaktan eğitim sürecinde aktif olarak kullanılıyor.

BU SİSTEMİ DE GELİŞTİRİYORUZ

Irak’ta da okulların tatil ilan edilmesinin ardından Maarif Bağdat Okulları Zeyyune ve Mansur kampüslerinde 6 okulda bulunan 1.130 öğrenci için uzaktan online eğitime başlandı. Arnavutluk Tiran’daki Maarif University of New York Tirana (UNYT) Üniversitesi, de koronavirüse karşı tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçti. UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, “Öğretim üyelerimize başta iç eğitim verilerek öğrencilerimizi sosyal medya bağlantıları üzerinden bilgilendirdik. E-Learning Online sistemiyle bütün öğrencileri ile iç içe, bütün sorunları aynı anda cevaplayabilen ve hocalarıyla anında iletişim kurabilen bir sistem oluşturduk. Bu hafta ilk dersimizi verdik. Toplamda 10 sınıfa aynı anda ders verebiliyoruz. Bu sistemi de geliştiriyoruz. Uzaktan eğitimden öğrencilerimiz de çok memnun kaldı. Ayrıca, öğrencilerimize psikolojik destek konusunda da birimlerimizi oluşturduk ve onlarla birebir de ilgileniyoruz” dedi. Sanal ortamda eğitimler sürerken okulların fiziki mekanları da dönüşüne hazırlık olarak dezenfekte ediliyor.

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