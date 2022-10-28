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YALOVA

Mahkemede CHP terörü: Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti

CHP’li vekiller yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın duruşmasında olay çıkarttı. Mahkeme heyetinin üzerine yürüyen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Yazıklar olsun” diye bağırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Tetikçilik yapmayın” diye hakaret etti.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Mahkemede CHP terörü: Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti
Mahkeme heyetinin üzerine yürüyen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Yazıklar olsun” diye bağırdı.

Yalova Belediyesi yolsuzluk ve zimmete para geçirme davasının dokuzuncu duruşması dün Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a destek için duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP PM Üyesi Murat Emir ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Savunmanın ardından göreve iade talebi reddedilince CHP’li vekiller olay çıkarttı. Hakimin üzerine yürüyen CHP’liler ağır hakaretler yağdırdı.

HAKİME HAKARET

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mahkeme heyetine “Bir insanın hakkını gasp ediyorsunuz siz. Sen adalete karşı daha dürüst ol. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun” diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hakime “Adaletli davran, tetikçilik yapmayın” diye hakaret etti. Muharrem Erkekli heyet üyelerine “Sakin ol, saygılı ol” diye çıkıştı. PM üyesi

Murat Emir de “Adaletli olun tetikçilik yapmayın” diyen CHP’liler arasında yer aldı. Öfkesi dinmek bilmeyen CHP’lileri salon dışına yine kendi partilileri çıkarttı.

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