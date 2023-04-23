|
Reklam
Reklam
Gündem

Mahkemede de sustu: 12 Haziran’daki duruşmada anlatacakmış

Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Mahkemedeki ifadesinde şirket kurduğu süreci anlatan Özer, soruların çoğuna cevap vermekten kaçındı. Özer'in kendisine yöneltilen, “şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurt dışına çıktınız” sorusuna ise, “Bu süreci hakkımda iddianame tanzim edilen ve yargılamamın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Haziran tarihinde anlatacağım” dediği öğrenildi.

Şahin Şen
22:20 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer.

kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer.

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilen kripto para dolandırıcısı Faruk Fatih Özer tutuklandı. Özer mahkemedeki ifadesinde şirket kurduğu süreci anlattı. Soruların çoğuna cevap vermeyen Özer, “yargılamamım devam ettiği ağır ceza mahkemesinde 12 Haziran’daki duruşmada anlatacağım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı. Özer kendisine yöneltilen, “şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurt dışına çıktınız” sorusuna “Bu süreci hakkımda iddianame tanzim edilen ve yargılamamın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Haziran tarihinde anlatacağım” dediği öğrenildi. Özer, paraların soğuk cüzdanla mı yurt dışına çıkarıldığı sorusuna da aynı yanıtı verdi. Faruk Fatih Özer, “Şirketin faaliyeti sırasında promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptınız mı?” ve “Türkiye' den yurt dışına çıkarken gerekse Arnavutluk'ta yurt

dışına çıkışında yardımda bulunan kişiler oldu mu?” sorularını da yanıtsız bırakarak, 12 Haziran’daki mahkemede konuşacağını söyledi.

52 kilogram altına yanıt vermedi

Masak Raporunda 52 kilogram fiziki altın alarak para akladığı iddiaları da sorulan Faruk Fatih Özer, “Ben üzerime atılan dolandırıcılık, örgüt kurmak ve yönetmek ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını hiçbirisini kabul etmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım ve mal varlığı değerlerini aklamadım” yanıtını verdi. Thodex’de görev yapmakta olan kişilerin kimler olduğu; rolleri, sorumlulukları ve kimleri atadığı sorulan Özer; avukatlarının şirket organizasyon şemasını mahkemeye delil olarak sunduğunu ifade etti. Özer, “Şirketin müşteri sayısı, işlem hacmi ve şirketin kuruluşundan bu güne kadar olan süreci ve tüm bildiklerimi mahkeme huzurunda duruşmada anlatacağım” dedi.

"Mağdurların zararını karşılayacağım"

Mahkemede sorulan “Mağdurların zararlarını karşılayacak mısınız” sorusuna yanıt veren Özer, “Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım ve bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim. Yine ayrıntılarını bu

süreci hakkımda iddianame tanzim edilen ve yargılamamın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Haziran tarihinde anlatacağım” yanıtını verdi.

#Thodex
#Faruk Fatih Özer
#Kripto Para
#Arnavutluk
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.