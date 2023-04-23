Mahkemede de sustu: 12 Haziran’daki duruşmada anlatacakmış

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilen kripto para dolandırıcısı Faruk Fatih Özer tutuklandı. Özer mahkemedeki ifadesinde şirket kurduğu süreci anlattı. Soruların çoğuna cevap vermeyen Özer, “yargılamamım devam ettiği ağır ceza mahkemesinde 12 Haziran’daki duruşmada anlatacağım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı. Özer kendisine yöneltilen, “şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurt dışına çıktınız” sorusuna “Bu süreci hakkımda iddianame tanzim edilen ve yargılamamın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Haziran tarihinde anlatacağım” dediği öğrenildi. Özer, paraların soğuk cüzdanla mı yurt dışına çıkarıldığı sorusuna da aynı yanıtı verdi. Faruk Fatih Özer, “Şirketin faaliyeti sırasında promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptınız mı?” ve “Türkiye' den yurt dışına çıkarken gerekse Arnavutluk'ta yurt

dışına çıkışında yardımda bulunan kişiler oldu mu?” sorularını da yanıtsız bırakarak, 12 Haziran’daki mahkemede konuşacağını söyledi.

52 kilogram altına yanıt vermedi

Masak Raporunda 52 kilogram fiziki altın alarak para akladığı iddiaları da sorulan Faruk Fatih Özer, “Ben üzerime atılan dolandırıcılık, örgüt kurmak ve yönetmek ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını hiçbirisini kabul etmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım ve mal varlığı değerlerini aklamadım” yanıtını verdi. Thodex’de görev yapmakta olan kişilerin kimler olduğu; rolleri, sorumlulukları ve kimleri atadığı sorulan Özer; avukatlarının şirket organizasyon şemasını mahkemeye delil olarak sunduğunu ifade etti. Özer, “Şirketin müşteri sayısı, işlem hacmi ve şirketin kuruluşundan bu güne kadar olan süreci ve tüm bildiklerimi mahkeme huzurunda duruşmada anlatacağım” dedi.

"Mağdurların zararını karşılayacağım"

Mahkemede sorulan “Mağdurların zararlarını karşılayacak mısınız” sorusuna yanıt veren Özer, “Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım ve bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim. Yine ayrıntılarını bu