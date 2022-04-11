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Gündem Mahremlere 2 tutuklama
ANKARA

Mahremlere 2. tutuklama

FETÖ’nün jandarmadaki mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 19 mahrem imamın serbest bırakılmasına itiraz edildi. Mahkeme kararıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden 17’si tutuklandı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Mahremlere 2. tutuklama
Mersin’de FETÖ’den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

FETÖ’nün jandarmadaki mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 19 mahrem imamın serbest bırakılmasına itiraz edildi. Mahkeme kararıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden 17’si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Mart’ta FETÖ’nün jandarmadaki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 132 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 45’i yakalandı.

17’Sİ YENİDEN TUTUKLANDI

Emniyet’teki sorgularının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, soruşturma savcısına ifade verdi. Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı. Başsavcılık, 19 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı kabul eden Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalanan 17 şüpheli, çıkarıldığı tutuklandı.

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