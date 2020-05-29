Malatya Büyükşehir elektriğini üretiyor: Belediye tükettiği enerjiyi karşılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte inşaatı bitme aşamasına gelen Atık Su Arıtma Tesisi 1 megavatlık GES alanında incelemelerde bulundu.

Selahattin Gürkan

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş Atık Su Arıtma Tesisi ve çalışmaları devam eden GES hakkında bilgiler vererek, Atık Su Arıtma Tesisinden yılda ortalama 40 milyon metreküp atık su arıtıldığını söyledi. Karataş, “Arıtma çalışmalar nedeniyle yıllık ortalama 8 milyon kilovattan fazla elektrik tüketiyoruz. Bu giderlerimizi asgariye indirmek adına aldığımız bir hibe kapsamında 1 megavat gücündeki elektrik santrali için geçtiğimiz yıl sonu itibariyle çalışmalara başlanmıştı ve şu anda bitirme aşamasına getirdik” dedi.

‘MALATYA İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ TESİS’

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl Kasım ayı içinde başladıkları çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, GES projesini kısa süre içerisinde bitme aşamasına getiren ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

BELEDİYE TÜKETTİĞİ ENERJİYİ KARŞILIYOR

Başkan Gürkan, “Malatya Atık Su arıtma Tesisi de Malatya için hakikaten önemli bir tesis. Arıtma Tesisi’nin elektrik ihtiyacını kendi gayretlerimiz ve temin ettiğimiz hibelerle karşılama noktasında yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bu çerçevede, ilk etapta 1 megavat gücünde elektrik üretecek santralin kurulum çalışmaları başlatıldı, 15 güne kadar üretime başlıyoruz ve Bayramdan sonra da inşallah açılışını yapıyoruz. Bu tesisin hemen yanında da yine 5 megavatlık yeni bir GES’in kurulum çalışmalarına da başladık” diye konuştu.

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Gerek Kuyuönü HES Tesisi ve gerekse hemen yanı başında kurulumu başlayan 5 megavatlık GES tesisi sayesinde belediyenin ve bağlı şirketlerin elektrik giderlerini karşılamak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Gürkan şöyle devam etti;

“Bunların hepsi faaliyete geçtiğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları elektrik alan değil, elektrik satan bir kurum ve kuruluş hüviyetine bürünecektir.

Sadece buradaki 1 megavat ve artı 5 megavatlık GES’lerin ötesinde ayrı bir çalışma başlattık; özellikle arıtılan suyun baraja deşarjı sırasında oradaki yükseklik kot miktarını, akışkanlık hızı ve basıncı temin ettiğimiz takdirde bir bu kadar enerjiyi de orada üretmeyi düşünüyoruz. Böylece atık su arıtma tesisinin enerji ihtiyacının yanı sıra diğer birimlerin de elektrik ihtiyacı burada yaptığımız çalışmalarla karşılanacak.”

TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mevcut yatırımların başka GES santrallerinin kurulması için ilgili ekiplerin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Bu çalışmaları yürüten MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve ekibine ve yönetim anlamında Genel Sekreterliğimiz ve diğer birimlerimizin bu konudaki yapmış oldukları katkılardan dolayı, ayrıca burada çalışan işçilerimizin emeklerine teşekkür ediyorum. Bu tesisimiz de hibe yoluyla gerçekleştirilen bir tesistir ve Belediyemiz bütçesinden çok cüzi bir para çıkarılarak yapılmış ve hizmete hazır hale getirilmiş bir tesistir, Allah hayırlı uğurlu etsin” şeklinde konuştu.