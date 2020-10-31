Malatya’da otobüslere 21 Kasım'dan itibaren HES kodu olmadan binilemeyecek

Malatya’da toplu taşımalara 21 Kasım’dan itibaren HES kodu olmadan binilemeyecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla, otobüs, trambüs ile yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik, akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının 20 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı

Seyahat kartları otomatik olarak askıya alınacak

21 Kasım 2020 tarihinden itibaren seyahat kartlarının kişileştirilmesi ve HES kodu tanımlama işlemlerini tamamlamayanların elektronik, akıllı seyahat kartlarını kullanmalarının engellenmesine karar veren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında şu ifadelere yer verildi:

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"Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınmasına karar verildi. Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesince Kaymakamlıklarla paylaşılmasına karar verildi"