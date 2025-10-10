Yeni Şafak
Malatya'da 5'inci kattan düşen işçi öldü

Malatya'da 5'inci kattan düşen işçi öldü

Adem Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Adem Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Malatya'da, çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen duvar ustası Adem Biroğlu (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Duvar ustası Adem Biroğlu, inşaatın 5’inci katında çalışırken dengesini kaybedip, düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Biroğlu, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Adem Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.




#malatya
#işçi
#inşaat
