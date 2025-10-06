Yeni Şafak
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

11:056/10/2025, Pazartesi
Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.


İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.


Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.





