Konya’da inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı

20:235/10/2025, Pazar
IHA
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya’nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde inşaat halindeki binada çalışan yabancı uyruklu işçi, 3’üncü kattan düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi’nde inşaat halindeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın 3’üncü katından 1. katına düşen yabancı uyruklu K.K.F. (48) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


#Konya
#inşaat
#işçi
#yaralı
