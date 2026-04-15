Malatya'da feci kaza: Traktör ile kayısı ağacı arasında kalan sürücü hayatını kaybetti

23:3915/04/2026, Çarşamba
DHA
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayısı bahçesinde ilaçlama yapan 54 yaşındaki Ferhat Boztepe, traktör ile ağaç arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinin ardından Boztepe’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yuvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kayısı bahçesinde traktörü ile ilaçlama yapan Ferhat Boztepe, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan traktör ile kayısı ağacı arasında kaldı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Boztepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Boztepe’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


