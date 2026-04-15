Malatya'da feci kaza: Traktör ile kayısı ağacı arasında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yuvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kayısı bahçesinde traktörü ile ilaçlama yapan Ferhat Boztepe, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan traktör ile kayısı ağacı arasında kaldı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Boztepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Boztepe’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.