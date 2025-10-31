Malatya’da kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Kozluk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Z. idaresindeki 44 AGF 072 plakalı kamyonet ile E.G. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü E.G. ile S.N.K.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.