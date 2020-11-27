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Gündem Maltepede alışverişten dönen kadına feci saldırı Neye uğradığını şaşırdı
İSTANBUL

Maltepe'de alışverişten dönen kadına feci saldırı: Neye uğradığını şaşırdı

Maltepe'de market alışverişinden evine dönen Hatice Türkoğlu, yolda bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı ile yere düşen Türkoğlu'nun yüzü yara bere içinde kaldı. Saldırgandan şikayetçi olan Türkoğlu, "Hiç tanımadığım bir insan evimin yakınında bana saldırdı. Arkadan sessizce yaklaşmış bana saldırmış. Hiç haberim yok, tanımıyorum. Ve beni yerlere vurdu. İnsanlar tutmazsa beni öldürebilirdi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Maltepe'de dün akşam saatlerinde market alışverişinin ardından evine dönen Hatice Türkoğlu (48), yolda yürürken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Bir anda kendisini yerde bulan Türkoğlu'nun yüzü gözü yara bere içinde kaldı.

Etrafta yetişenlerin yardımı ile kurtulan Türkoğlu, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Darp edildiğine ilişkin rapor alan Türkoğlu, önce karakola, ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

DHA
Maltepe'de market alışverişinden evine dönen Hatice Türkoğlu, yolda bir kişinin saldırısına uğradı.

"İNSANLAR TUTMAZSA BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

  • Hatice Türkoğlu, "Marketten eve gidiyordum, hiç tanımadığım kişi arkamdan bana saldırdı. Yani insanlar tutmazsa beni öldürebilirdi. Hiç tanımadığım bir insan evimin yakınında bana saldırdı. Arkadan sessizce yaklaşmış bana saldırmış. Hiç haberim yok, tanımıyorum. hiç görmedim. Ve beni yerlere vurdu. Sonra insanlar araya girdi. Belki beni öldürebilirdi. Bir şeyler mırıldanıyordu ama sesini alamadım. O anda şoktaydım. Şok geçiriyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Güvenli diye düşünüyordum yolları. Sonrasında kaçtı herhalde. Bilmiyorum. Oradan insanlar aldı kenara götürdü. Çok korkuyorum. Bu gece ilaçla uyudum." dedi.

Sonrasında çağrı üzerine olay yerine polisin geldiğini, ambulans ile hastaneye götürüldüğünü ve darp raporu aldığını söyleyen Hatice Türkoğlu, rapor aldıktan sonra Küçükyalı emniyetine gittiğini, ardından da savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

DHA
O anlar kameralara yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hatice Türkoğlu'nun şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

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