Gündem Maltepede vahşet Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü
İSTANBUL

Maltepe'de vahşet: Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü

Kadın cinayetlerinin son durağı İstanbul Maltepe oldu. Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Şüphelinin, Sözer'i öldürmeden önce 2 gün boyunca evinde esir aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.
Şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.

İstanbul Maltepe'de korkunç bir olay yaşandı. Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

Polislere de saldırdı

Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı.

  • Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Öte yandan şüphelinin, Sözer'i öldürmeden önce 2 gün boyunca evinde esir aldığı öğrenildi.

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