Maltepe'de vahşet: Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü Kadın cinayetlerinin son durağı İstanbul Maltepe oldu. Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Şüphelinin, Sözer'i öldürmeden önce 2 gün boyunca evinde esir aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi 29 Aralık 2020, 13:50 Son Güncelleme: 29 Aralık 2020, 14:44 DHA